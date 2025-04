Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM hält trotz der Unsicherheiten im Zuge der US-Handelsstreitigkeiten an ihrem Jahresausblick fest. Die Konkurrentin der Lufthansa will ihr Sitzplatzangebot 2025 weiterhin um vier bis fünf Prozent ausweiten. Zwar brächten die aktuellen Entwicklungen zunehmend Unsicherheiten mit sich, doch könne darauf reagiert werden, teilte die Airline am Mittwoch mit. Gleichwohl liegen die Buchungstrends mit Blick auf die Sitzauslastung im zweiten Quartal auf den Nordatlantikrouten sowie auf der Fernstrecke insgesamt unter den Vorjahreswerten.