Im laufenden Jahr will Smith das Flugangebot um drei bis fünf Prozent ausbauen. Zugleich dürften die Stückkosten je angebotenem Sitzplatzkilometer um bis zu zwei Prozent steigen, wenn man Währungseffekte, Schwankungen der Treibstoffpreise und die Kosten von Emissionsrechten herausrechnet. Ein Teil des Anstiegs liege an der stärkeren Fokussierung auf Tickets für die teureren Buchungsklassen wie die Business Class. Diese bringen nicht nur höhere Einnahmen, sondern auch höhere Kosten für die Airline mit sich./stw/mis/jha/