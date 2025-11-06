Streiks und eine höhere Ticketsteuer haben bei der Fluggesellschaft Air France-KLM im Sommer einen Gewinnanstieg verhindert. Zwar wuchs der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zu 2024 um knapp 3 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro, unter dem Strich blieben mit 730 Millionen Euro aber sechs Prozent weniger Gewinn übrig als ein Jahr zuvor. Auch das Ergebnis aus dem Tagesgeschäft kletterte lediglich um zwei Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie das französisch-niederländische Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte.