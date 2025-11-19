Bei den Interessenten muss es sich laut Ausschreibung um Fluggesellschaften oder Luftverkehrskonzerne handeln, die in den vergangenen drei Jahren mindestens einen Umsatz von jeweils fünf Milliarden Euro erzielt haben. Wer den Zuschlag erhält, soll nicht nur vom Preis abhängen, sondern auch von den Plänen, die der Käufer für TAP mitbringt. Geeignete Interessenten sollen erste Gebote voraussichtlich bis etwa Anfang April vorlegen. Eine Entscheidung könnte im Sommer fallen.