Air France verlegt angesichts einer sinkenden Nachfrage nach Inlandsflügen ab Sommer 2026 in Paris sämtliche Flüge auf den Flughafen Charles de Gaulle und verlässt den Airport Orly. In Paris Charles de Gaulle soll es eine bessere Verknüpfung zwischen internationalen und nationalen Flügen geben, während Paris Orly von der Billigtochter Transavia bedient wird, wie Air France am Mittwoch mitteilte. Zwischen 2019 und 2023 sei der Inlandsverkehr ab Orly um 40 Prozent zurückgegangen, Hin- und Rückflüge am selben Tag sogar um 60 Prozent. Gründe seien rückläufige Geschäftsreisen, weil Firmen verstärkt auf Videokonferenzen setzten und aus Umweltgründen auf die Bahn umstiegen.

18.10.2023 10:59