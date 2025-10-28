Das Gasegeschäft, das den grössten Anteil am Umsatz ausmacht, entwickelte sich in den Regionen unterschiedlich. In der Region Amerika legten die Erlöse auf vergleichbarer Basis um fast fünf Prozent zu. Dabei profitierte das Unternehmen nach eigenen Angaben im Geschäft mit grossen Industriekunden vom Start neuer Produktionsanlagen. Vor allem die Erlöse von medizinischen Gasen in den USA zogen dank höherer Preise kräftig an. Während die Konzernerlöse in Europa, Naher Osten und Afrika leicht zulegten, gingen sie in der Region Asien-Pazifik etwas zurück.