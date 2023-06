Gewöhnlich sammeln Flugzeughersteller und -zulieferer auf diesen Veranstaltungen Grossaufträge in Milliardenhöhe ein. Bei der Messe in Farnborough 2022 fielen die Bestellungen aber vergleichsweise mau aus. "Wir brauchen keine Airshow, um zu zeigen, dass wir Flugzeuge verkaufen", hatte Airbus-Verkaufschef Christian Scherer der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. Letztlich holte der Konzern im Gesamtjahr Bestellungen über mehr als 1000 Flugzeuge herein und damit mehr, als er jemals in einem Jahr ausliefern konnte.