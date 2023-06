Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hat einen Auftrag von den Philippinen an Land gezogen. Die Fluggesellschaft Philippine Airlines bestellt neun Grossraumjets in der Langversion A350-1000, wie beide Seiten am Dienstag auf der weltgrössten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris mitteilten. Die Gesellschaft wolle die Maschinen auf ihren längsten Flügen etwa an die US-Ostküste einsetzen, sagte deren Präsident und Chef des Tagesgeschäfts, Stanley Ng, vor Journalisten auf der Air Show. Die Auslieferungen sollten in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beginnen.

20.06.2023 11:08