Um der Hotelbranche Kunden abzujagen, will Airbnb auch besondere Unterkünfte prominenter ins Blickfeld rücken. In der neuen Kategorie «Ikonen» wird unter anderem eine Übernachtung im Ferrari-Museum im italienischen Maranello angeboten, umgeben von Formel-1-Rennwagen. Im Haus aus dem Prince-Film «Purple Rain» in Minneapolis werde man auch unveröffentlichte Songs des Musikers zu hören bekommen, sagte Chesky. Ausserdem baute Airbnb im US-Bundesstaat New Mexico das fliegende Haus aus dem Animationsfilm «Oben» detailgetreu nach, samt mehr als 8000 Luftballons über dem Dach. In die Luft hochgehoben wird es allerdings von einem Kran. Airbnb werde die Gäste für Aufenthalte in den «Ikonen» aus der Masse der Interessenten aussuchen, sagte Chesky.