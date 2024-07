Der Flugzeugbauer Airbus hat in Hamburg eine neue Montagelinie für das Flugzeug A321XLR eröffnet. Rund 300 Mitarbeiter der Linie fertigen Sektionen des Flugzeugrumpfs, fügen sie zusammen und bauen den Tank des Flugzeugs ein. In Hamburg erfolgt gegenwärtig auch die Endmontage des Modells. Airbus zufolge haben bislang 26 Kunden etwa 550 A321XLR bestellt. Die erste Auslieferung an die spanische Fluggesellschaft Iberia ist für das dritte Quartal vorgesehen, also bis Ende September.