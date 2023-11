Hohe Kosten für neue Satelliten haben beim weltgrössten Flugzeugbauer Airbus einen stärkeren Gewinnanstieg im dritten Quartal verhindert. Während das Geschäft mit Passagierjets kräftig zulegte, sackte die Rüstungs- und Raumfahrtsparte wegen der Extrakosten sogar in die roten Zahlen, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend in Toulouse mitteilte. Dennoch sieht Vorstandschef Guillaume Faury das Unternehmen auf Kurs, in diesem Jahr einen um Sonderposten bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von rund sechs Milliarden Euro zu erzielen. Dazu sollen wie geplant 720 Verkehrsflugzeuge den Weg zu ihren Käufern finden.

08.11.2023 18:30