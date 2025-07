Obwohl in den ersten sechs Monaten nur 306 Passagierjets den Weg zu den Kunden fanden, sollen es im Gesamtjahr wie geplant 820 Stück werden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in Toulouse mit. Auch das Ziel eines bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes Ebit) von sieben Milliarden Euro ist aus Sicht von Vorstandschef Guillaume Faury machbar. Dazu trägt auch die Einigung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA bei.