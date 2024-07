Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus ist angesichts von Lieferproblemen und Sonderkosten im zweiten Quartal weiter unter Druck geblieben. «Unsere finanzielle Entwicklung im Halbjahr spiegelt hauptsächlich bedeutende Einmalaufwendungen in unserem Raumfahrtgeschäft wider», sagte Konzernchef Guillaume Faury laut Mitteilung am Dienstagabend in Amsterdam. «Wir gehen die Ursachen für diese Probleme an», versprach er. Insgesamt fiel der Gewinneinbruch aber nicht so deutlich aus wie befürchtet. Die im Dax notierte Aktie erholte sich weiter von ihrem Einbruch nach der Prognosesenkung im Juni.