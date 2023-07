Die Auslieferungszahlen beim weltgrössten Flugzeugbauer Airbus entwickeln sich weiter positiv. Im Juni wurden 72 Maschinen ausgeliefert, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Toulouse mit. Das ist so viel wie in keinem anderen Monat bislang in diesem Jahr. In den ersten sechs Monaten hat Airbus damit 316 Maschinen ausgeliefert. Um das Ziel von 720 Flugzeugen in 2023 zu erreichen, müssen die Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte also in etwa das Juni-Niveau halten./lew/stk

07.07.2023 08:17