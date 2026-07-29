Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hat mit einem Spurt vor dem Sommer Kurs auf seine Jahresziele genommen. War das erste Quartal noch schwach ausgefallen, legte der Dax -Konzern im zweiten Jahresviertel kräftig zu. Vorstandschef Guillaume Faury hält daher an seinem Ziel fest, in diesem Jahr so viele Passagierjets auszuliefern wie nie zuvor. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft soll eine Höchstmarke erreichen. Für die kommenden Jahre hat sich der Manager noch deutlich mehr vorgenommen.