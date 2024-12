Airbus muss sich also bis zum Jahresende ins Zeug legen, um wie geplant im Gesamtjahr rund 770 Passagierjets auszuhändigen: Im Dezember müsste der Dax-Konzern noch rund 130 Maschinen an seine Kunden übergeben. Dass sich die Flugzeug-Auslieferungen zum Jahresende hin ballen, hat bei Airbus Tradition. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Airbus-Aktie kletterte auf ein Tageshoch und gewann zuletzt 1,5 Prozent./ngu/jha/