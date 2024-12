Der Flugzeugbauer Airbus hat im November 84 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert. Insgesamt wurden damit im laufenden Jahr 643 Maschinen übergeben, teilte das Unternehmen am Freitag in Toulouse mit. Airbus hat es sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr 770 Passagierjets auszuliefern. Dabei ziehen die Auslieferungen üblicherweise zum Jahresende an. Airbus kämpft seit längerem mit Lieferproblemen der Triebwerkshersteller. Die Bruttobestellungen lagen im November bei 30 Maschinen./nas/jha/