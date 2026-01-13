Das Papier befindet sich seit einiger Zeit auf einem Höhenflug. Mit dem Anstieg vom Dienstag baute die Airbus-Aktie ihr Jahresplus auf knapp zehn Prozent aus. 2025 war der Kurs um rund 28 Prozent angestiegen. Seit dem Tief infolge der Corona-Pandemie zog der Börsenwert um rund 340 Prozent an - das heisst, der Kurs hat sich mehr als vervierfacht. Mit einem Börsenwert von 170 Milliarden Euro zählt Airbus zu den Schwergewichten am deutschen und europäischen Aktienmarkt.