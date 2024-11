Airbus' Hauptkonkurrent Boeing aus den USA steckt seit Jahren in einer schweren Krise. Wegen Mängeln in der Fertigung und Zwischenfällen darf er die Produktion seines meistgefragten Flugzeugtyps 737 Max auf Geheiss der Luftfahrtbehörde bis auf Weiteres nicht weiter hochfahren. Boeing will seine Oktober-Zahlen an diesem Dienstag (12. November) veröffentlichen./stw/men/jha/