Die am Vorabend vorgelegten Zahlen von Airbus haben die Anleger des Flugzeugbauers am Donnerstag nicht überzeugt. Zuletzt gab der Kurs um 1,6 Prozent nach. Das Ergebnis hatte im dritten Quartal die Konsensschätzung verfehlt. Da half es auch nicht, dass das Unternehmen im nächsten Jahr trotz bestehender Probleme bei Zulieferern deutlich mehr Flugzeuge fertigstellen will als 2023.

09.11.2023 10:39