Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus lockt seine Aktionäre mit der Aussicht auf höhere Gewinnausschüttungen. Zudem will Vorstandschef Guillaume Faury die Gewinne im Geschäft mit Hubschraubern, Rüstung und Raumfahrt in den kommenden Jahren nach oben treiben, wie der Dax-Konzern anlässlich der weltgrössten Luftfahrtmesse am Mittwoch vor Investoren in Paris mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.