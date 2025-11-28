Der Getriebefan-Antrieb von Pratt & Whitney, zu dem auch der Dax -Konzern MTU nicht nur wichtige Teile beisteuert, sondern auch eine von weltweit drei Endmontagelinien betreibt, ist allgemein stark gefragt. Diese Turbinen treiben etwa jedes zweite Exemplar des absatzstärksten Mittelstreckenjet-Typs der Welt an, der Airbus-Modellfamilie A320neo. Ausserdem kommen sie bei jedem Airbus A220 und jedem Embraer E2-Jet zum Einsatz.