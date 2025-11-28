Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus schränkt den Betrieb einiger seiner Schmalrumpfflugzeuge ein. Zum einen handelt es sich um mit Pratt & Whitney-Triebwerken betriebene A320 bei eisiger Witterung. Zum anderen handelt es sich um den Einfluss von durch den Einfluss der Sonne ausgelöste Wirkungen auf für die Kontrolle der Flugzeuge kritische Daten bei dem gleichen Typ.