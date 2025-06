Frankreich und Spanien seien bereit, die Auslieferung von insgesamt sieben Maschinen der Reihe vorzuziehen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris mit. Eine neue Vereinbarung mit der europäischen Beschaffungsorganisation Occar sichere die Produktion des Flugzeugs auf absehbare Zeit. Demnach will Airbus die Betriebskosten der Maschine senken und ihr neue Fähigkeiten verschaffen. Dabei geht es etwa um die Brandbekämpfung und Abstandsstörsender. Auch soll ihre Nutzlast auf 40 Tonnen steigen. Künftig wollen Airbus und Occar den Angaben zufolge jedes Jahr überprüfen, wie es mit der A400M weitergeht.