Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus nimmt sich nach einem holprigen Jahr für 2025 mehr Auslieferungen und Gewinn vor. Vorstandschef Guillaume Faury plant die Auslieferung von etwa 820 Passagierjets und damit über 50 mehr als im Vorjahr, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Der operative Gewinn vor Sonderposten (bereinigtes Ebit) soll auf etwa 7 Milliarden Euro klettern. Zweifel gibt es derweil am geplanten Wasserstoff-Flugzeug - und am Militärtransporter A400M. Zudem verschiebt der Hersteller die Auslieferung des ersten A350-Frachters weiter in die Zukunft.