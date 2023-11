Vom Airbus A350 sollen von 2026 an zehn Maschinen pro Monat gebaut werden, so viele wie vor der Krise schon einmal geplant, kündigte der französisch-deutsche Flugzeugbauer am Mittwochabend in Toulouse an. Bisher hatte sich Airbus neun A350 bis Ende 2025 vorgenommen. Für das Kurz- und Mittelstrecken-Modell A320/A321 gibt sich Airbus weiter zuversichtlich, die Produktion bis 2026 auf 75 Flugzeuge pro Monat zu schrauben. Zurzeit sind es laut Insidern gut 50. Für das laufende Jahr hält der Konzern am Ziel fest, 720 Verkehrsflugzeuge auszuliefern. Nach neun Monaten waren es 488, 51 mehr als ein Jahr zuvor. Im Oktober kamen 71 hinzu.