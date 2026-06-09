«Das frustriert mich, denn wir hatten einen guten Plan, bis Ende nächsten Jahres auf die Rate 75 zu kommen», sagte Faury am Dienstag in Berlin. «Und nun sehen wir, dass wir dieses Ziel möglicherweise verfehlen und die 75 nicht erreichen werden - je nachdem, wie viel wir letztendlich von unseren Freunden bei Pratt bekommen», sagte er auf einer Veranstaltung anlässlich der Luftfahrtmesse ILA.