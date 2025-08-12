Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SER hat das Begehren von Airesis zur Dekotierung genehmigt, wie die Gesellschaft am Dienstagabend mitteilte. Airesis hatte dazu bei der SER am 28. Juli einen Antrag eingereicht. Die Aktie werde am 13. November von der SIX dekotiert und am Tag davor letztmals gehandelt.
Anfang Juli hatten die Aktionäre von Airesis an einer ausserordentlichen Generalversammlung die geplante Dekotierung der Gesellschaft von der Schweizer Börse gutgeheissen. Und Anfang August hatte die SER die Firma vorübergehend von einigen Offenlegungs- und Veröffentlichungspflichten befreit. Nach wie vor warten die Anleger auf die Publikation des Geschäftsberichts 2024.
mk/tp
(AWP)