Wie bereits bekannt, werden die Aktien von Airesis per 13. November 2025 vom Handel an der SIX Swiss Exchange dekotiert, der letzte Handelstag ist entsprechend der 12. November. Bis zu diesem Datum komme Airesis weiterhin seinen Verpflichtungen gegenüber der Schweizer Börse nach, heisst es in der Mitteilung.