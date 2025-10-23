Airesis hat damit vier Monate Zeit, mit Unterstützung eines vom Gericht bestellten Sachwalters potenzielle finanzielle und operative Umstrukturierungsoptionen zu prüfen. Während dieses Zeitraums bleibe das Unternehmen damit unter der Aufsicht von Sachwalter Jacques Lauber «voll funktionsfähig». Dies sei ein wichtiger Schritt in den laufenden Bemühungen zur Stabilisierung der finanzielle Situation, schreibt Airesis weiter.
Wie bereits bekannt, werden die Aktien von Airesis per 13. November 2025 vom Handel an der SIX Swiss Exchange dekotiert, der letzte Handelstag ist entsprechend der 12. November. Bis zu diesem Datum komme Airesis weiterhin seinen Verpflichtungen gegenüber der Schweizer Börse nach, heisst es in der Mitteilung.
