Konkret habe Petrus Finance, deren Hauptaktionäre Marc-Henri Beausire und Pierre Duboux sind, 3 Millionen Airesis-Aktien an die Investmentgesellschaft Comunus Sicav transferiert, teilte Airesis am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Das entspreche 16 Prozent der ausgegebenen Airesis-Aktien. Damit sei der Anteil der Aktionärsgruppe bestehend aus Marc-Henri Beausire und Petrus Finance SA auf 37,49 Prozent gesunken, womit sie nicht mehr die Mehrheit habe. Allerdings hält Beausire auch an Comunus Sicav eine wesentliche Beteiligung, wie es hiess.