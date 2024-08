Die Mehrheitsaktionärsgruppe bestehend aus Marc-Henri Beausire und Petrus Finance SA hat ihre Mehrheit abgegeben. Konkret habe Petrus Finance, deren Hauptaktionäre Marc-Henri Beausire und Pierre Duboux sind, 3 Millionen Airesis-Aktien an die Investmentgesellschaft Comunus Sicav transferiert, teilte Airesis am Dienstagabend in einem Communiqué mit.