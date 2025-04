Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft Airesis verschiebt wie schon im Vorjahr die Publikation des Jahresberichts. Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX Exchange Regulation (SER) hat einen Antrag der Firma auf Verschiebung der Veröffentlichung bis Ende Mai gutgeheissen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.