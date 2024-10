Bei der auf Sportmarken spezialisierten Beteiligungsgesellschaft Airesis ist es zu einem Wechsel im Aktionariat gekommen. Der in Steinhausen im Kanton Zug wohnhafte Walter Rey hält neu 3,225 Prozent der ausgegebenen Aktien, wie Airesis am Montagabend mitteilte. In den bisherigen Beteiligungsmeldungen des Unternehmens war Rey nicht aufgeführt.