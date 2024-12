Die finanziellen Schwierigkeiten der Airesis-Beteiligung Le Coq Sportif rufen auch den französischen Staat auf den Plan. Frankreichs Wirtschaftsminister Antoine Armand sagte am Mittwoch, dass der Staat diese Woche «Lösungen» für die Sportkleidermarke vorgeschlagen habe. Das Unternehmen, an dem Airesis 75 Prozent hält, befindet sich seit Ende November in einem Insolvenzverfahren.