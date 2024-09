Bereits am Montag war eine A350-Maschine von Hongkong nach Zürich in die Sonderverwaltungszone zurückgekehrt. Cathay Pacific begründete dies mit einem Komponentenausfall und kündigte eine Überprüfung aller 48 Maschinen dieses Typs an. Bereits bei einer Reihe von Triebwerken sei das gleiche Komponentenproblem festgestellt worden, das einen Austausch des Bauteils erforderlich mache, hiess es von der Airline ohne spezifisch zu werden.