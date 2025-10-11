Ticketpreise werden laut Gerber steigen

Gerber sagte, Detektion und Abwehr der Drohnen seien hoheitliche Aufgaben der Gefahren- und Terrorabwehr, für die der Staat aufkommen müsse. «An den zivilen Flughäfen muss die Bundespolizei die Befugnis haben, Drohnen zu stoppen - und sie im Bedarfsfall auch abzuschiessen.» Für Airlines werde das Drohnenproblem schnell teuer. «Eine Stunde Unterbrechung bedeutet immer einen Millionenschaden.»