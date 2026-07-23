Zahidi mit Jahrgang 1980 soll am 1. November die Nachfolge des Iren Willie Walsh antreten, des ehemaligen Chefs von Aer Lingus und British Airways. Er wird künftig die Leitung der indischen Fluggesellschaft IndiGo übernehmen, wie es weiter hiess.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Zahidi hat laut IATA ihre gesamte berufliche Laufbahn beim Weltwirtschaftsforum (WEF) verbracht und war dort zuletzt als Managing Director in der Geschäftsleitung des WEF tätig.
Es ist das erste Mal, dass die IATA von einer Frau geleitet wird. Die 1945 gegründete Organisation umfasst 376 Fluggesellschaften, die rund 85 Prozent des weltweiten Flugverkehrs abwickeln. Ihr Hauptsitz befindet sich in Genf.
Walsh lege sein Amt am 31. Juli nieder. Die Finanzdirektorin der Organisation, Sandrine Le Borgne, werde für drei Monate die Leitung vorübergehend übernehmen, so die IATA weiter.
(AWP)