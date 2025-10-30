Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hofft mit Blick auf das kommende Jahr auf etwas Rückenwind seitens der Solar- und LED-Industrie. Alles in allem bleibe die Vorhersagbarkeit für die Aixtron-Geschäfte in Summe für 2026 aktuell aber noch gering, sagte Konzernchef Felix Grawert am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Dabei geht es vor allem um Anlagen zur Herstellung bestimmter Leistungshalbleiter, bei denen sich Kunden zuletzt eher zurückhielten. Hier lässt ein neuer Investitionszyklus auf sich warten; das Timing ist ungewiss. Der zuvor stark gestiegene Aktienkurs kam wieder deutlich zurück, hielt sich aber klar in der Gewinnzone.