Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat einen Auftrag für mehrere Systeme zur Herstellung von indiumphosphidbasierter Bauelemente erhalten. Lumentum, ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz und Cloud-Rechenzentren, habe mehrere G10-AsP-Systeme bestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mit. Die Bestellung spiegele die wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese würden für schnelles Wachstum gross angelegter KI-Rechenzentrumsnetzwerke benötigt. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben. Die Aktie legte vorbörslich mehr als vier Prozent zu.