Im frühen Handel sprang die im MDax notierte Aktie um gut 13 Prozent an und machte damit jüngste Kursverluste mehr als wett. In den vergangenen zwei Tagen hatten sich Anleger nämlich für Gewinnmitnahmen entschieden. Seit dem Jahreswechsel hat sich der Kurs bereits mehr als verdoppelt, damit ist Aixtron an der Börse momentan mit über 4 Milliarden Euro bewertet.