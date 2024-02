Für 2024 geht Aixtron erst einmal davon aus, dass die Erlöse 630 bis 720 Millionen Euro erreichen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenrath mitteilte. Nach einem Umsatzanstieg um 36 Prozent auf knapp 630 Millionen Euro 2023 wäre das bestenfalls ein Plus von gut 14 Prozent. Die aktuellen Neuigkeiten von AMS-Osram hätten keinen Einfluss auf die Wachstumserwartungen für 2024 und 2025, sagte Aixtron-Chef Grawert in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Mittelfristig sieht ein erster Experte aber durchaus Gegenwind. Hier werde ohnehin mit Blick auf MicroLED nur mit Test- und Pilotanlagen geplant. Bis diese Technologie in Unterhaltungselektronik breit Anwendung finden werde, werde es noch etwas dauern.