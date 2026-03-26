Die Aixtron-Aktie verlor bis zur Mittagszeit mehr als drei Prozent auf 35,415 Euro und gehörte damit zu den stärkeren Verlierern im ohnehin schwachen MDax , dem Index der mittelgrossen Werte. Allerdings wurde das Papier immer noch mehr als doppelt so teuer gehandelt wie noch zum Jahreswechsel. In den vergangenen 12 Monaten hat sich sein Wert sogar verdreifacht.