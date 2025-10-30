Nachdem Aixtron Mitte Oktober für den Jahresausblick vorsichtiger geworden war, sieht Analyst Craig McDowell von JPMorgan im nun veröffentlichten kompletten Bericht für das dritte Quartal Hinweise auf einige positive Entwicklungen. So spricht Aixtron neben dem LED-Geschäft davon, dass der weitere Ausbau von KI-Rechenzentren ein Treiber für die Nachfrage nach Anlagen im Bereich Optoelektronik bleibt: «Der im zweiten Quartal beobachtete Anstieg der Nachfrage nach Datenkommunikationslasern hat sich im dritten Quartal bestätigt und wird voraussichtlich auch in 2026 anhalten.»