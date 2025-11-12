19 bisherige Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils zum Preis von 1172 Franken je Stück. Die Zeichnungsfrist dauert vom 19. November bis 9. Dezember 2025, die Liberierung erfolgt am 17. Dezember. Die Emission wird auf einer «best effort basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht emittiert, wie es in einer Mitteilung des Fondsverwalters Swiss Prime Site Solutions vom Mittwoch heisst.