19 bisherige Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils zum Preis von 1172 Franken je Stück. Die Zeichnungsfrist dauert vom 19. November bis 9. Dezember 2025, die Liberierung erfolgt am 17. Dezember. Die Emission wird auf einer «best effort basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht emittiert, wie es in einer Mitteilung des Fondsverwalters Swiss Prime Site Solutions vom Mittwoch heisst.
Die Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber würden gewahrt, und sollte es freie Bezugsrechte geben, hätten neue Investoren die Möglichkeit, sich am Fonds zu beteiligen. Vor Beginn der Zeichnungsfrist können Investoren mittels «Pre-Commitments» die Chancen einer Zuteilung erhöhen.
Die geplante Kapitalaufnahme dient den Angaben zufolge dem Ausbau des Portfolios und der Finanzierung laufender Entwicklungsprojektes. Aktuell prüfe man exklusive Transaktionsopportunitäten im Umfang von rund 100 Millionen Franken. Aus der bestehenden Bau- und Entwicklungspipeline sollen bis 2029 zudem rund 950 Neubauwohnungen und 20'000 Quadratmeter Kommerzfläche realisiert werden - damit werden zusätzliche Mietzinseinnahmen von rund 21 Millionen Franken im Jahr erwartet.
cf/uh
(AWP)