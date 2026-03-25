Das Portfoliovolumen des Fonds habe zudem per Ende 2025 die Schwelle von 3 Milliarden Franken überschritten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Anlagerendite setze sich zusammen aus einer Cashflow-Rendite von 3,13 Prozent und einer Wertänderungsrendite von 1,32 Prozent.