Das Portfoliovolumen des Fonds habe zudem per Ende 2025 die Schwelle von 3 Milliarden Franken überschritten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Anlagerendite setze sich zusammen aus einer Cashflow-Rendite von 3,13 Prozent und einer Wertänderungsrendite von 1,32 Prozent.
Die steuerbefreite Ausschüttungsrendite von 3,00 Prozent liege zudem im angestrebten Zielrahmen. Ende April sollen demnach 35,00 Franken pro Anteil ausgeschüttet werden.
Im vergangenen Geschäftsjahr 2025 führte der Fonds drei Kapitalerhöhungen durch. Insgesamt seien dem Fonds dadurch 306 Millionen Franken an neuem Kapital zugeflossen.
Für Mitte Mai ist nun die insgesamt 17. Kapitalerhöhung geplant. Die Zeichnungsfrist laufe voraussichtlich vom 18. Mai 2026 bis 12. Juni 2026. Angepeilt wird eine Kapitalaufnahme im Umfang von 150 bis 200 Millionen Franken. Das Kapital soll überwiegend für den Ausbau des Portfolios genutzt werden.
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(AWP)