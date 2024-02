Die Aktien von Tui haben am Dienstag nach einer Berg- und Talfahrt kaum verändert geschlossen. Die Papiere des Reisekonzerns waren kurz nach Handelsbeginn zunächst um mehr als 8 Prozent in die Höhe geschnellt und hatten den höchsten Stand seit August erreicht, bevor sie innerhalb einer halben Stunde fast ihre kompletten Gewinne einbüssten. Die Anteilsscheine hielten sich dann noch eine Weile im Plus, bevor sie am frühen Nachmittag unter Druck gerieten und bis zu 7,6 Prozent verloren. Zum Handelsschuss hin erholten sie sich aber spürbar und beendeten den Tag 0,06 Prozent im Minus bei 6,83 Euro.

13.02.2024 19:01