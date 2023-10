Die Anleger liessen die Aktie der Evergrande Group zu Handelsbeginn um 42 Prozent auf 0,46 Hongkong-Dollar (etwa 0,056 Euro) in die Höhe schiessen. Kurz danach gaben die Papiere wieder nach. Am Nachmittag pendelte sich die Aktie bei ungefähr 0,39 Hongkong-Dollar ein, einem Plus von rund 20 Prozent. Der Handelsstopp war nicht der erste für die China Evergrande Group. Ende August konnten die Papiere in Hongkong wieder gehandelt werden, nachdem sie davor mehr als ein Jahr ausgeschlossen waren. Damals rauschte der Kurs um mehr als 80 Prozent in den Keller.