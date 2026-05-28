Der US-Softwareanbieter Salesforce hat mit seinem Ausblick auf den Umsatz im laufenden Quartal enttäuscht. Dass der SAP-Rivale nun im Gesamtjahr mehr bereinigten Gewinn je Aktie erwartet, besänftigte die Anleger zunächst kaum. Ebenso wie die Aspekte, dass das abgelaufene erste Quartal den Erwartungen entsprach und das Geschäft mit dem eigenen KI-Tool Agentforce stärker wächst als bisher prognostiziert. Die Salesforce-Aktie stand am Donnerstag vorbörslich unter Druck, konnte im Haupthandel aber klar um 1,6 Prozent zulegen.