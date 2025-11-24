Die wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben sich am Montag teils deutlich von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. Den Gewinnen in Hongkong und Australien stand indes eine recht lustlose Entwicklung an den chinesischen Festlandsbörsen sowie in Südkorea gegenüber. In Japan fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.