Bestimmendes Thema bleibt die Unklarheit in Hinblick auf die US-Zölle. «Mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs ist die Unsicherheit durch Zölle wieder zum alles beherrschenden Thema an der Börse geworden», so Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. «Im Moment weiss niemand so recht, welche Zölle nun eigentlich gezahlt werden müssen und welche nicht - das Chaos ist perfekt.»